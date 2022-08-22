У Кременчуці вивісили величезний стяг України

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Місто готується до Дня прапора та Дня Незалежності

У Кременчуці на будівлі міської ради Кременчука вивісили величезний стяг до Дня національного прапора, який в Україні святкують 23 серпня.

24 серпня Україна відзначатиме 31 річниці Дня незалежності.

Нагадаємо, у Кременчуці, як і в Україні, масових заходів не планують через загрозу ворожих ракетних ударів, які рашисти можуть масово нанести саме у День Незалежності України.

Органи влади закликають громадян не відвідувати 24 серпня місця та заходи з масовим скупченням людей.