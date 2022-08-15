В яких медзакладах області військові можуть пройти безкоштовні КТ та МРТ

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 108

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, у яких медзакладах області військові можуть пройти безкоштовну діагностику на комп’ютерному томографі та зробити МРТ.

- Ці послуги військовослужбовці можуть отримати на Полтавщині, по-перше, якісно, а по-друге, безкоштовно. Для цього потрібно зробити два кроки. Перший – взяти направлення у військовому шпиталі. Другий – прийти в медзаклад й отримати послугу, - написав Лунін.

МРТ щодня можна зробити в обласній клінічній лікарні, а КТ – у лікарнях Кременчука, Лубен, Полтави, Гадяча, Миргорода, Горішніх Плавнів і Хорола.

В інфографіці – контактні телефони закладів, які надають послуги діагностики.