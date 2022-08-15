В яких медзакладах області військові можуть пройти безкоштовні КТ та МРТ

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, у яких медзакладах області військові можуть пройти безкоштовну діагностику на комп’ютерному томографі та зробити МРТ.
МРТ щодня можна зробити в обласній клінічній лікарні, а КТ – у лікарнях Кременчука, Лубен, Полтави, Гадяча, Миргорода, Горішніх Плавнів і Хорола.
В інфографіці – контактні телефони закладів, які надають послуги діагностики.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер