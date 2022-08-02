Опалення у Кременчуці буде - Лєднік

При виконкомі Кременчуцької міської ради була створена комісія, яка розглянула всі заявки від будинків, що вирішили перейти на індивідуальне опалення.
Про це сьогодні повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.
Також паралельно триває процес щодо забезпечення міста забезпечення паливом теплогенеруючі підприємства та теплоносієм жителів міста у повному обсязі, щоб у людей були і гаряча вода, і опалення.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер