Опалення у Кременчуці буде - Лєднік

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 557

При виконкомі Кременчуцької міської ради була створена комісія, яка розглянула всі заявки від будинків, що вирішили перейти на індивідуальне опалення.

Про це сьогодні повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.

- Усі заявки були розглянуті. Всі, хто бажали перейти та подали заявки, на скільки мені відомо від учасників цього процесу, отримали позитивні результати,- розказав він.

Також паралельно триває процес щодо забезпечення міста забезпечення паливом теплогенеруючі підприємства та теплоносієм жителів міста у повному обсязі, щоб у людей були і гаряча вода, і опалення.

- Цей процес відбувається безперервно, всі служби готуються до нового опалювального сезону, - заявив Олег Лєднік. - Хочу запевнити у цьому всіх.