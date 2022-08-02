Такого не пам’ятають працівники пологових: у Кременчуці минулого тижня народилося дві двійні

У Кременчуці минулого тижня народилося дві двійні. Про це повідомила пресслужба мерії.
Щоб за один тиждень у нашому місті народилося одразу двоє двійнят — такого давно не пам’ятають працівники пологових будинків. І ось це сталося. Одна пара — хлопчик та дівчинка, інша — два хлопчики.
Загалом двійнята у місті народжуються 10-15 разів на рік.
Всього за минулий тиждень у Кременчуці на світ з’явилися 52 немовляти: 24 дівчинки та 28 хлопчиків. Зокрема, 14 — у родинах переселенців.
Вітаємо щасливих батьків!
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер