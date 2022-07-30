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Кременчук, Політика

Фінансування добровольчих формувань та згода «Теплоенерго»: відбулася сесія Кременчуцької міської ради

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 781

Стало відомо, що затвердили депутати 

Вчора, 29 липня, відбулося позачергова сесії Кременчуцької міської ради, на якому затвердили понад 10 рішень виконавчого комітету, що стосуються бюджетних та фінансових питань. Прийняли рішення щодо фінансової допомоги фізичним особам учасникам добровольчих формувань. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 

У нових редакціях затвердили міські програми щодо забезпечення службовим житлом військовослужбовців та працівників силових структур та щодо розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади.

Депутати також внесли зміни до рішення Кременчуцької міської ради від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2023 роки».

Комунальному підприємству «Теплоенерго» рішенням сесії надано згоду на укладання договору постачання природного газу.

На пленарному засіданні прийняли ряд рішень, що стосуються питань землекористування, зокрема: «Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування», «Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам», «Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду громадянам», «Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)», «Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду», «Про укладення договору оренди землі на новий строк», «Про надання згоди на встановлення земельного сервітуту», «Про зміну цільового призначення земельної ділянки».

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Автор: Альона Душенко
Теги: сесія Кременчуцька міська рада
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