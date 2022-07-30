Хід королеви, диво та «вовчі діти»: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Волтер Тевіс «Хід королеви» Волтер Тевіс – американський письменник, чиї твори перекладено 20 мовами світу, три романи було екранізовано. Найбільшу популярність здобула екранізація роману «Хід королеви». 50-ті роки минулого століття. Бет Гармон – звичайна сирота із незвичайним хистом до шахів. Гра – її єдина пристрасть. Доки Бет у грі, доти контролює себе та згубну жагу до алкоголю та транквілізаторів. Дівчина відчайдушно бажає стати феноменальною шахісткою, але вона водночас усе дужче хоче втекти подалі від цієї реальності. Наближається вирішальний шаховий двобій із чемпіоном світу, російським гросмейстером Василієм Борговим. Одна хибна комбінація може зіпсувати всю гру, а неправильний хід – зламати майбутнє. Бет укотре втрачає контроль над собою. Проте цього разу заради перемоги вона не шкодуватиме ні шахових фігур, ні живих людей.