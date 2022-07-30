журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Кременчук, Культура, Кременчук

Хід королеви, диво та «вовчі діти»: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 108

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок

Волтер Тевіс «Хід королеви»

Волтер Тевіс – американський письменник, чиї твори перекладено 20 мовами світу, три романи було екранізовано. Найбільшу популярність здобула екранізація роману «Хід королеви». 50-ті роки минулого століття. Бет Гармон – звичайна сирота із незвичайним хистом до шахів. Гра – її єдина пристрасть. Доки Бет у грі, доти контролює себе та згубну жагу до алкоголю та транквілізаторів. Дівчина відчайдушно бажає стати феноменальною шахісткою, але вона водночас усе дужче хоче втекти подалі від цієї реальності. Наближається вирішальний шаховий двобій із чемпіоном світу, російським гросмейстером Василієм Борговим. Одна хибна комбінація може зіпсувати всю гру, а неправильний хід – зламати майбутнє. Бет укотре втрачає контроль над собою. Проте цього разу заради перемоги вона не шкодуватиме ні шахових фігур, ні живих людей.

Даніела Стіл «Диво»

У романі розповідається про трагедію життя двох людей. Дві різні долі, різні родини і різний біль. Однак, як кажуть, горе зближує людей, і народжується справжня дружба. І на обрії постає новий день, коли попри перешкоди поєднуються в одне ціле два світи, дві долі.


Альвідас Шляпікас «Моє ім’я – Маріте»

Цей роман заснований на реальних фактах, він висвітлює одну з білих плям у новітній історії – історію «вовчих дітей». Після Другої світової війни німецькі жінки зі Східної Пруссії відправили своїх дітей на інший бік Німану, де був хліб. На прикладі німецької дівчинки Ренате, що отримала литовське ім’я Маріте, автор описує трагічну долю багатьох біженців у перші повоєнні роки в Прибалтиці.
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: книги библиотека обзор
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 29 від 21 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх