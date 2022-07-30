Хід королеви, диво та «вовчі діти»: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

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Волтер Тевіс «Хід королеви»
Волтер Тевіс – американський письменник, чиї твори перекладено 20 мовами світу, три романи було екранізовано. Найбільшу популярність здобула екранізація роману «Хід королеви». 50-ті роки минулого століття. Бет Гармон – звичайна сирота із незвичайним хистом до шахів. Гра – її єдина пристрасть. Доки Бет у грі, доти контролює себе та згубну жагу до алкоголю та транквілізаторів. Дівчина відчайдушно бажає стати феноменальною шахісткою, але вона водночас усе дужче хоче втекти подалі від цієї реальності. Наближається вирішальний шаховий двобій із чемпіоном світу, російським гросмейстером Василієм Борговим. Одна хибна комбінація може зіпсувати всю гру, а неправильний хід – зламати майбутнє. Бет укотре втрачає контроль над собою. Проте цього разу заради перемоги вона не шкодуватиме ні шахових фігур, ні живих людей.
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Даніела Стіл «Диво»
У романі розповідається про трагедію життя двох людей. Дві різні долі, різні родини і різний біль. Однак, як кажуть, горе зближує людей, і народжується справжня дружба. І на обрії постає новий день, коли попри перешкоди поєднуються в одне ціле два світи, дві долі.
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Альвідас Шляпікас «Моє ім’я – Маріте»
Цей роман заснований на реальних фактах, він висвітлює одну з білих плям у новітній історії – історію «вовчих дітей». Після Другої світової війни німецькі жінки зі Східної Пруссії відправили своїх дітей на інший бік Німану, де був хліб. На прикладі німецької дівчинки Ренате, що отримала литовське ім’я Маріте, автор описує трагічну долю багатьох біженців у перші повоєнні роки в Прибалтиці.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер