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Кременчук, Полтавщина

Авіатори з Полтавщини отримали державні нагороди

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 74

 

Вітаємо наших військових та дякуємо за захист неба

28 липня з нагоди Дня Української Державності авіаторами з Полтавщини вручили державні нагороди. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 831-ої бригади тактичної авіації.

Державні нагороди, відзнаки Міністерства оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України авіаторам вручив командир бригади тактичної авіації Герой України полковник Олександр Моcтовий. На жаль, один із захисників був удостоєний нагороди посмертно.

- Ми повинні берегти нашу єдність і завжди триматися один одного. Ми – нація нескорених, і героїчна перемога України над окупантом є спільною метою всього Українського народу. Окупанта буде знищено! Щиро бажаю всім міцного здоров’я, оптимізму, наснаги та нашої Перемоги. Тримаймо стрій, – наголосив Олександр Мостовий.
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: нагородження війна льотчик
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