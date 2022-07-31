Авіатори з Полтавщини отримали державні нагороди

28 липня з нагоди Дня Української Державності авіаторами з Полтавщини вручили державні нагороди. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 831-ої бригади тактичної авіації.
Державні нагороди, відзнаки Міністерства оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України авіаторам вручив командир бригади тактичної авіації Герой України полковник Олександр Моcтовий. На жаль, один із захисників був удостоєний нагороди посмертно.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер