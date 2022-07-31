На Полтавщині з річки дістали труп жінки

До правоохоронців 30 липня, близько 19 години, надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС, що у Шишаках, Миргородського району, у річці Псел, рятувальники дістали з води тіло жінки.
Отримавши повідомлення про утоплення людини, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-криміналісти. Поліцейські встановили особу померлої. Нею виявилась місцева 33-річна жінка.
Для встановлення причини смерті тіло померлої направлено до бюро судово-медичної експертизи.
За даним фактом слідчі поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини смерті жінки з’ясовує слідство.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер