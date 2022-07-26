25 липня ковід виявили у 55-річної кременчужанки

25 липня у Кременчуці зареєстрували один новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.
За даними мерії, хворобу виявили у 55-річної жінки, яка перебуває на лікуванні під наглядом сімейного лікаря.
В інфекційному шпиталі на лікуванні пацієнтів немає.
Минулої доби один пацієнт, що хворів на COVID-19, одужав. Вчора в місті випадків смерті від ускладнень ковіду не було.
Загалом у нашому місті налічують 24 129 хворих, одужало 23 406, померло 721.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер