25 липня ковід виявили у 55-річної кременчужанки

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Минулої доби один пацієнт одужав від COVID-19

25 липня у Кременчуці зареєстрували один новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.

За даними мерії, хворобу виявили у 55-річної жінки, яка перебуває на лікуванні під наглядом сімейного лікаря.

В інфекційному шпиталі на лікуванні пацієнтів немає.

Минулої доби один пацієнт, що хворів на COVID-19, одужав. Вчора в місті випадків смерті від ускладнень ковіду не було.

Загалом у нашому місті налічують 24 129 хворих, одужало 23 406, померло 721.