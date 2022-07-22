Кількість правопорушень, скоєних у нетверезому стані, у Кременчуцькому районі зростає

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 231

Резонансних подій та злочинів за минулу добу у Кременчуцькому районі не трапилось. Кримінальна ситуація стабільна та контрольована.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Втім, кількість правопорушень, скоєних у нетверезому стані, за минулу добу суттєво зросла. Так, громадяни 8 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо двох правопорушників складені адмінпротоколи за скоєння домашнього насильства. За добу напередодні таких викликів було лише 5 та без випадків домашнього насильства.

Вчора поліцейські затримали шістьох водіїв за керуванням автомобілями у нетверезому стані. За добу напередодні – чотирьох.

Нагадаємо, що окрім великого штрафу за статтею 130 КУАП вони можуть залишитись і без автівок, адже у умовах воєнного стану їхні автомобілі дозволено вилучати на потреби ЗСУ.

За минулу добу у Кременчуцькому районі затримано двох громадян за підозрою у зберіганні наркотичних речовин.

Вчора співробітники ДСНС погасили пожежу господарчої будівлі у селі Василівка. Постраждалих немає.