У Кременчуці на недобудові травмувалась дитина

21 липня, близько 16.50, в недобудові на вулиці Київській у Кременчуці травмувалася 13-річна дівчинка. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Дівчинку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до дитячої лікарні у стані середньої тяжкості.
Наразі обставини травмування дитини з’ясовують поліцейські ювенальної превенції.
Поліція Полтавщини закликає батьків посилити контроль за дозвіллям та місцем перебування своїх дітей. Не зайвим буде нагадати дітям основні правила безпеки, правила поводження в побуті та під час повітряної тривоги.
Рекомендації батькам:
- Частіше спілкуватися зі своїми дітьми, як друзі та порадники. Роз’яснювати їм правила безпечної поведінки під час дозвілля в період літніх канікул, з урахуванням воєнного стану;
- Підтримувати дітей, враховувати їх інтереси та знати коло друзів;
- Періодично телефонувати своїм дітям, цікавитися їх дозвіллям, місцем перебування та станом здоров’я.
- Маленьких діток постійно тримати у полі зору та не залишати без нагляду ні на мить. Особливо біля водойм, та доріг.
- Обмежити доступ малолітнім дітям до відчинених у приміщеннях будинків та квартир вікон, балконів, у тому числі обладнаних москітними сітками, які дають хибну уяву про безпеку.
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