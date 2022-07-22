У Кременчуці на недобудові травмувалась дитина

Сьогодні, 10:56 Переглядів: 318

Вона у лікарні

21 липня, близько 16.50, в недобудові на вулиці Київській у Кременчуці травмувалася 13-річна дівчинка. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Дівчинку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до дитячої лікарні у стані середньої тяжкості.

Наразі обставини травмування дитини з’ясовують поліцейські ювенальної превенції.

Поліція Полтавщини закликає батьків посилити контроль за дозвіллям та місцем перебування своїх дітей. Не зайвим буде нагадати дітям основні правила безпеки, правила поводження в побуті та під час повітряної тривоги.

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