Боксер з Полтавщини Олег Приймачов виборов золото на Всесвітніх іграх-2022

Представник Полтавщини Олег Приймачов, заслужений майстер спорту України з таїландського боксу Муей Тай, здобув золоту медаль із таїландського боксу на Всесвітніх іграх-2022. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
У ваговій категорії до 91 кг він упевнено переміг американця Метью Бейкера і захистив титул чемпіона п'ятирічної давнини у Вроцлаві.
Загалом збірна України на цих іграх завоювала 45 медалей – 16 золотих, 12 срібних і 17 бронзових – і стала третьою в медальному заліку, а також за кількістю здобутих нагород.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер