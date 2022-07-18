Боксер з Полтавщини Олег Приймачов виборов золото на Всесвітніх іграх-2022

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 143

У ваговій категорії до 91 кг він упевнено здолав американця Метью Бейкера

Представник Полтавщини Олег Приймачов, заслужений майстер спорту України з таїландського боксу Муей Тай, здобув золоту медаль із таїландського боксу на Всесвітніх іграх-2022. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

У ваговій категорії до 91 кг він упевнено переміг американця Метью Бейкера і захистив титул чемпіона п'ятирічної давнини у Вроцлаві.

Вітаю тепер уже дворазового чемпіона! Пишаюся! Слава Україні! - написав Лунін.

Загалом збірна України на цих іграх завоювала 45 медалей – 16 золотих, 12 срібних і 17 бронзових – і стала третьою в медальному заліку, а також за кількістю здобутих нагород.