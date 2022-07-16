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Кременчук, Культура, Кременчуг

Залізний вовк, пульт та свідок: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 64

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок

Оксана Лущевська «Залізний вовк»

Ця книга зацікавить насамперед підлітків. Граф Горгій побився об заклад, що впіймає на полюванні небаченого досі звіра. Так і стається, проте на бенкеті на честь полювання хтось потай випускає залізного вовка, і той тікає. Підозра падає на десятирічного сина графа – Віра. Ціна зради дуже висока, і лютий батько проганяє хлопчика геть. Насправді залізного вовка випустила одна з гостей замку – дівчинка Глорія, та Вір не виказує її графу. Хлопчик залишається сам у лісі, тепер він мусить боротися за своє життя. Але він не один, поруч з ним – його вірний щур Дада. Разом вони знаходять шлях до іншого маєтку, який виявляється будинком Глорії. Там хлопчик відкриває таємницю залізного вовка і дізнається про інші механічні дивовижі.

Люко Дашвар «Село не люди. Добити свідка»

Це довгоочікуване продовження роману «Село не люди», який вийшов друком ще у 2007 році. Чотирнадцять років тому через інтриги і жадібність сільського магната Івана Залусківського згоріла Шанівка, постраждали селяни, та найбільше – Катерина, яка втратила всіх, кого любила. Весь цей час Залусківський та Катерина не бачилися. Поки він багатів та міцнів, дівчина поступово втрачала свій особливий дар передбачення. І так би їхні дороги розійшлися назавжди. Якби одного дня на занедбаному сільському обійсті школярка Стася не знайшла труп чоловіка. Катерина знає, хто жертва і хто вбивця. Тепер і її життю загрожує небезпека.

Стівен Кінг, Річард Чізмар «Пульт Гвендін»

Багато моторошних історій сталося в штаті Мейн. Але одну іще нікому не розповідали. Дотепер. Юна Гвенді потерпає від зайвої ваги. Щодня вздовж урвища вона видирається на гору Сходами самогубців, щоб зхуднути і бачить внизу дітлахів на ігровому майданчику. Та одного разу звичну картину порушить незнайомець у чорному капелюсі. Він подарує дівчинці загадковий пристрій, який після натискання кнопки видає шоколадне звірятко, що вгамовує голод, і срібні монети, за які колекціонери ладні віддати цілі статки. Та є інші кнопки, які Гвенді не наважиться натиснути. Або?
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Автор: Катерина Турубара
Теги: книги обзор библиотека
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