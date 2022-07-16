Залізний вовк, пульт та свідок: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
|
Оксана Лущевська «Залізний вовк»
Ця книга зацікавить насамперед підлітків. Граф Горгій побився об заклад, що впіймає на полюванні небаченого досі звіра. Так і стається, проте на бенкеті на честь полювання хтось потай випускає залізного вовка, і той тікає. Підозра падає на десятирічного сина графа – Віра. Ціна зради дуже висока, і лютий батько проганяє хлопчика геть. Насправді залізного вовка випустила одна з гостей замку – дівчинка Глорія, та Вір не виказує її графу. Хлопчик залишається сам у лісі, тепер він мусить боротися за своє життя. Але він не один, поруч з ним – його вірний щур Дада. Разом вони знаходять шлях до іншого маєтку, який виявляється будинком Глорії. Там хлопчик відкриває таємницю залізного вовка і дізнається про інші механічні дивовижі.
|
Люко Дашвар «Село не люди. Добити свідка»
Це довгоочікуване продовження роману «Село не люди», який вийшов друком ще у 2007 році. Чотирнадцять років тому через інтриги і жадібність сільського магната Івана Залусківського згоріла Шанівка, постраждали селяни, та найбільше – Катерина, яка втратила всіх, кого любила. Весь цей час Залусківський та Катерина не бачилися. Поки він багатів та міцнів, дівчина поступово втрачала свій особливий дар передбачення. І так би їхні дороги розійшлися назавжди. Якби одного дня на занедбаному сільському обійсті школярка Стася не знайшла труп чоловіка. Катерина знає, хто жертва і хто вбивця. Тепер і її життю загрожує небезпека.
|
Стівен Кінг, Річард Чізмар «Пульт Гвендін»
Багато моторошних історій сталося в штаті Мейн. Але одну іще нікому не розповідали. Дотепер. Юна Гвенді потерпає від зайвої ваги. Щодня вздовж урвища вона видирається на гору Сходами самогубців, щоб зхуднути і бачить внизу дітлахів на ігровому майданчику. Та одного разу звичну картину порушить незнайомець у чорному капелюсі. Він подарує дівчинці загадковий пристрій, який після натискання кнопки видає шоколадне звірятко, що вгамовує голод, і срібні монети, за які колекціонери ладні віддати цілі статки. Та є інші кнопки, які Гвенді не наважиться натиснути. Або?
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер