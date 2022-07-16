Залізний вовк, пульт та свідок: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Оксана Лущевська «Залізний вовк» Ця книга зацікавить насамперед підлітків. Граф Горгій побився об заклад, що впіймає на полюванні небаченого досі звіра. Так і стається, проте на бенкеті на честь полювання хтось потай випускає залізного вовка, і той тікає. Підозра падає на десятирічного сина графа – Віра. Ціна зради дуже висока, і лютий батько проганяє хлопчика геть. Насправді залізного вовка випустила одна з гостей замку – дівчинка Глорія, та Вір не виказує її графу. Хлопчик залишається сам у лісі, тепер він мусить боротися за своє життя. Але він не один, поруч з ним – його вірний щур Дада. Разом вони знаходять шлях до іншого маєтку, який виявляється будинком Глорії. Там хлопчик відкриває таємницю залізного вовка і дізнається про інші механічні дивовижі.