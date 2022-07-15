Кременчужанину, що показував людям статевий орган, повідомили про підозру

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 620

Якщо провину чоловіка доведуть у суді - його або оштрафують або обмежать волю

15 липня правоохоронці вручили 51-річному мешканцю Кременчука підозру у вчиненні хуліганства. Як повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», 9 та 12 липня місцеві мешканці повідомляли поліції про те, що чоловік показував перехожим свій статевий орган. .

Нині здійснюється досудове розслідування за частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 17 тисяч до 34 тисяч гривень штрафу або до 6 місяців арешту чи до 5 років обмеження волі.



