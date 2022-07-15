В Мінінфраструктури спрогнозували, коли покращиться ситуація з бензином

Сьогодні, 18:22 Переглядів: 72

Покращення ситуації на ринку скрапленого газу й дизельного палива вже покращилась, а ринок бензину наповниться за 1,5-2 місяці. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, для покращення ситуації з бензином ще потрібно півтора або два місяці, поки ринок насититься і сформує запас.

Він також зазначив, що глобально попит на пальне в Україні не впав - адже люди повернулися в країну, була посівна, а зараз триває збір урожаю.

Нагадаємо, Нафтогаз УКраїни у липні планує наростити імпорт пального з 5,6 тисяч тонн у червні до 15,6 тисяч тонн у липні. Завдяки нарощуванню поставок пального на українські автозаправні станції у липні для автомобілістів зникнуть обмеження обсягу купівлі пального за один візит.

Раніше повідомлялось, що у Кременчуці знизилась вартість автомобільного газу