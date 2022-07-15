У Кременчуцькому районі музей Горького перетворили на літературно-краєзнавчий

У селі Верхня Мануйлівка Козельщанської громади Кременчуцького району почав працювати літературно-краєзнавчий музей. Музей створили на базі бузею Максима Горького, який напередодні закрили в рамках «дерусифікації».
Рішення затвердили на засіданні Козельщинської селищної ради. Депутати затвердили нову назву музею Мануйлівський літературно-краєзнавчий музей.
Як раніше писав Телеграф, літературно-меморіальний музей Максима Горького у Верхній Мануйлівці закрили у травні 2022 року за рішенням селищної ради в рамках декомунізації.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер