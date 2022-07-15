У Кременчуцькому районі музей Горького перетворили на літературно-краєзнавчий

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У селі Верхня Мануйлівка Козельщанської громади Кременчуцького району почав працювати літературно-краєзнавчий музей. Музей створили на базі бузею Максима Горького, який напередодні закрили в рамках «дерусифікації».

Рішення затвердили на засіданні Козельщинської селищної ради. Депутати затвердили нову назву музею Мануйлівський літературно-краєзнавчий музей.

- Сталініст Горький двічі приїздив до села. Так, протягом десятиліть тут плекався радянський міф про цього ідеолога комунорежиму, який підтримував та схвалював систему комуністичних концентраційних таборів ГУЛАГ, називав українську мову „нарєчієм“, був одним із співтворців наклепницької комуністичної кампанії, спрямованої проти провідника українського визвольного руху, видатного борця за незалежність, голови Директорії УНР Симона Петлюри, - довів свою позицію представник інституту національної памяті у Полтавській області Олег Пустогвар.

Як раніше писав Телеграф, літературно-меморіальний музей Максима Горького у Верхній Мануйлівці закрили у травні 2022 року за рішенням селищної ради в рамках декомунізації.



