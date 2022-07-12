Поліція завершила досудове розслідування ДТП, під час якої нетверезий водій травмував пішохода

Полтавським районним управлінням поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, завершено досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в обласному центрі 10 лютого на вулиці Європейській. Слідчим підрозділом поліції та прокуратурою 11 липня обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції на сайті управління.
Нагадаємо, у Полтаві 10 лютого перехожі повідомили поліцію, що автомобіль збив пішохода та покинув місце події. Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.
Частина 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.
У Кременчуцькому районі поліцейські щоденно затримують водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Зокрема, вчора було затримано четверо таких правопорушників, а у неділю – троє.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер