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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція завершила досудове розслідування ДТП, під час якої нетверезий водій травмував пішохода

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 115

 

Обвинувальний акт скеровано до суду

Полтавським районним управлінням поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, завершено досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в обласному центрі 10 лютого на вулиці Європейській. Слідчим підрозділом поліції та прокуратурою 11 липня обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції на сайті управління.

- У ході досудового розслідування слідчими було встановлено, що місцевий мешканець, 1985 року народження, керуючи автомобілем Toyota RAV4 в стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд на 64-річного пішохода, який переходив проїзну частину. Після скоєння ДТП водій із місця події втік. Упродовж двох годин поліцейським вдалося встановити особу правопорушника. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт стосовно водія автомобіля скеровано до суду, - повідомив заступник начальника Полтавського районного управління поліції Богдан Корольчук.

Нагадаємо, у Полтаві 10 лютого перехожі повідомили поліцію, що автомобіль збив пішохода та покинув місце події. Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Частина 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.

У Кременчуцькому районі поліцейські щоденно затримують водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Зокрема, вчора було затримано четверо таких правопорушників, а у неділю – троє.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Полтава ДТП
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