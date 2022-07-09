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Рада ухвалила закон про призупинення виплат по кредитам на знищене майно

Сьогодні, 22:05 Переглядів: 148

Дію закону хочуть поширити не лише на майно, яке перебуває в заставі за банківським кредитом

Верховная Рада прийняла за основу закон 7441-1 щодо призупинення виплат та списання кредитів позичальникам, які втратили кредитне житло чи автівку. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Заморожування або анулювання кредитної заборгованості поширюватиметься на квартири, будинки та автомобілі в заставі за кредитом, якщо вони:

  • розташовані на тимчасово окупованих територіях, на територіях громад, де ведуться активні бойові дії, чи громад, які перебувають в оточенні (блокуванні), що підтверджується рішенням Кабміну;
  • пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених військовою агресією росії, але які підлягають відновленню;
  • знищені внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, які спричинила російська агресія, тобто які не підлягають відновленню.

Дію закону хочуть поширити не лише на майно, яке перебуває в заставі за банківським кредитом, а й на нерухомість, яку позичальник придбав у забудовника на правах розстрочки чи з відстроченням платежу.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: кредит виплати законопроєкт
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