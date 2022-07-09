Рада ухвалила закон про призупинення виплат по кредитам на знищене майно

Дію закону хочуть поширити не лише на майно, яке перебуває в заставі за банківським кредитом
Верховная Рада прийняла за основу закон 7441-1 щодо призупинення виплат та списання кредитів позичальникам, які втратили кредитне житло чи автівку. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Заморожування або анулювання кредитної заборгованості поширюватиметься на квартири, будинки та автомобілі в заставі за кредитом, якщо вони:
Дію закону хочуть поширити не лише на майно, яке перебуває в заставі за банківським кредитом, а й на нерухомість, яку позичальник придбав у забудовника на правах розстрочки чи з відстроченням платежу.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер