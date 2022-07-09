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Переходу до повністю гнучкого курсу долара в 2022 році не очікується: що буде з валютою

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 472

 

Прогнози економістів

Валютна дерегуляція в Україні триває - уряд скасував перелік товарів критичного імпорту, а Нацбанк дозволив продаж валюти бізнесу та перекази під купівлю всіх товарів. Це може вплинути на курс долара.

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Після чергового пом’якшення значного тиску на курс гривні не буде, вважає старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай. Перелік товарів критичного імпорту до скасування і так був дуже широким, а попит в Україні суттєво скоротився. Також повернули 20% ПДВ на імпорт, що зробить його дорожчим. А українські підприємства відновлять виробництво дешевших аналогів, додає Гайдай.

Банкіри також не очікують значного збільшення обсягів імпорту найближчим часом. Імпортери товарів намагатимуться дещо збільшити обсяги купівлі валюти, щоб встигнути до відновлення режиму гнучкого курсу і його очікуваного зростання, говорить директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин. Але їхні апетити стримуватиме повернення довоєнних податків. Вплив на інфляцію, вважає він, також буде обмеженим завдяки купівлі валюти за фіксованим курсом.

Переходу до повністю гнучкого курсу в 2022 році не буде, переконаний голова департаменту макродосліджень групи ICU Віталій Ваврищук, але відхід від довоєнного курсу вже назрів. Міцна гривня зараз створює проблеми для платіжного балансу й експортерів, і спалювання резервів такими темпами неприпустиме, пояснює він.

Серед можливих наступних кроків Ваврищук бачить кілька опцій: разово ослабити гривню, зробити певний коридор або формально відмовитись від фіксації курсу, тримаючи його у прийнятному діапазоні з допомогою інтервенцій.

Можливий рух і у протилежному напрямку – до нових обмежень, попереджає Ваврищук. На його думку, ідея скасування переліку критичного імпорту була передчасною, і навіть від початку цей перелік мав бути набагато вужчим. Ризики для платіжного балансу зберігаються, й у разі негативних явищ можливе повернення до цього обмеження, говорить експерт. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: курс валют
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