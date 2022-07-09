12 пам’яток корупції Кременчука побачили кременчужани та гості міста

У Кременчуці відбулася незвична екскурсія «Пам’ятки корупції Кременчука». Містяни та переселенці з Харківщини та Донбасу пройшлися маршрутом корупційних схем, як сучасних, так і покритих товстим шаром пилу історії.
Екскурсія розпочалася біля історичної будівлі держаного банку на площі Перемоги. Воно є яскравим прикладом корупції ХІХ століття.
Депутатка Кременчуцької міської ради та менеджерка проектів у Простір ідей - Європейський клуб Лариса Гориславець розповіла про 12 пам’яток корупції у центрі Кременчука.
Містяни дізналися історії державного банку, як реконструкція Кременчуцького краєзнавчого музею перетворилася у ще в одну пам’ятку корупції. Пройшлися до багатоповерхівки готелю «Кремінь», Придніпровського парку, скверу Ізюмова та бульвару Пушкіна.
Пропонуємо разом з нами пройтися маршрутом «Пам’ятки корупції Кременчука».
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер