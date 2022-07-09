12 пам’яток корупції Кременчука побачили кременчужани та гості міста

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У Кременчуці відбулася незвична екскурсія «Пам’ятки корупції Кременчука». Містяни та переселенці з Харківщини та Донбасу пройшлися маршрутом корупційних схем, як сучасних, так і покритих товстим шаром пилу історії.

Екскурсія розпочалася біля історичної будівлі держаного банку на площі Перемоги. Воно є яскравим прикладом корупції ХІХ століття.

У 1892 році правління банку зверталося до міської управи з проханням виділити землю для спорудження власного будинку. Протягом 1892–1895 рр. міська влада пропонує п'ять ділянок в різних районах Кременчука, але керуючий хотів побудувати на Соборній площі (площа Перемоги). Його прагнення суперечило чинному будівельному законодавству, згідно з яким зводити споруди в районі соборного храму заборонялося. Банківська будівля ні своїм місцем розташування, ні зовнішнім виглядом не вписувалася в ансамбль будівель початку XIX століття.

Депутатка Кременчуцької міської ради та менеджерка проектів у Простір ідей - Європейський клуб Лариса Гориславець розповіла про 12 пам’яток корупції у центрі Кременчука.

Містяни дізналися історії державного банку, як реконструкція Кременчуцького краєзнавчого музею перетворилася у ще в одну пам’ятку корупції. Пройшлися до багатоповерхівки готелю «Кремінь», Придніпровського парку, скверу Ізюмова та бульвару Пушкіна.

Пропонуємо разом з нами пройтися маршрутом «Пам’ятки корупції Кременчука».