журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Кременчук, Культура, Кременчуг

12 пам’яток корупції Кременчука побачили кременчужани та гості міста

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 1 225

 

Екскурсія тривала протягом двох годин

У Кременчуці відбулася незвична екскурсія «Пам’ятки корупції Кременчука». Містяни та переселенці з Харківщини та Донбасу   пройшлися маршрутом корупційних схем, як сучасних, так і покритих товстим шаром пилу історії.

Екскурсія розпочалася біля історичної будівлі держаного банку на площі Перемоги. Воно є яскравим прикладом корупції ХІХ століття.

У  1892 році правління банку зверталося до міської управи з проханням виділити землю для спорудження власного будинку. Протягом 1892–1895 рр. міська влада пропонує п'ять ділянок в різних районах Кременчука, але керуючий хотів побудувати на Соборній площі (площа Перемоги). Його прагнення суперечило чинному будівельному законодавству, згідно з яким зводити споруди в районі соборного храму заборонялося. Банківська будівля ні своїм місцем розташування, ні зовнішнім виглядом не вписувалася в ансамбль будівель початку XIX століття.
Які таємниці зберігає банк на площі Перемоги у Кременчуці

Депутатка Кременчуцької міської ради та менеджерка проектів у Простір ідей - Європейський клуб Лариса Гориславець розповіла про 12 пам’яток корупції у центрі Кременчука.

Містяни дізналися історії державного банку, як реконструкція Кременчуцького краєзнавчого музею перетворилася у ще в одну пам’ятку корупції. Пройшлися до багатоповерхівки готелю «Кремінь», Придніпровського парку, скверу Ізюмова та бульвару Пушкіна.

Пропонуємо разом з нами пройтися маршрутом «Пам’ятки корупції Кременчука».

3
Автор: Альона Душенко Відео: Артем Коваленко
Теги: екскурсія Простір ідей корупція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 26 від 30 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх