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Скільки українців зникли безвісти під час війни з росією

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 177

 

Більшість із них військові

Наприкінці травня Олега Котенка призначили на посаду Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Офіс Уповноваженого було створено при міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. В інтерв'ю Укрінформу Котенко розповів, скільки українців зникли безвісти від початку повномасштабного вторгнення росії. За його словами, у реєстрах офісу Уповноваженого на обліку є орієнтовно 6720 осіб, яких розшукують.

- У нас є фото і є розуміння того, що люди не виходили на зв’язок тривалий час. 90% з них - військові. Не факт, що вони загинули, це може бути і полон, і фільтраційні табори, але люди у цьому реєстрі, тому що з ними втрачено зв'язок, - повідомив Уповноважений.

Станом на 22 червня на обліку Нацполіції зниклими безвісти вважають 10,1 тис. людей.

- З них за особливих обставин пропали 9,6 тис., а заяв про зникнення людей було десь 20 тисяч. Тобто половина з них рано чи пізно знаходиться – або правоохоронці це роблять, або самі люди "повертаються на зв'язок". Щодо окремої статистики по безвісти зниклих жінках і дітях, то у нас таких даних немає, - говорить Котенко.

Уповноважений зазначив, що окупанти часто беруть у полон простих цивільних. Відповідно до міжнародних конвенцій, таких людей ворог має одразу відпускати.

- Цивільних людей, якщо вони в полоні, мають просто відпустити. Ми ж не будемо викрадати росіян аби потім їх обмінювати. Це нонсенс. Цивільні люди фактично є заручниками, - сказав він.

Також Котенко розповів про іншу проблему: траплялися випадки, коли люди пропадали безвісти уже після потрапляння до полону. Українська сторона підозрює, що окупанти просто вбили цих полонених і не хочуть цього визнавати, заперечуючи взагалі факт їхнього перебування у полоні.

- З такими випадками мали справу ще у 2014-му. Приміром, бачили на відео групу полонених українських військових — всі там живі. А з часом з’ясовується, що хтось із них безслідно зник. Не виключаємо, що їх немає серед живих. Але поки не виявили тіло, працюватимемо, аби достеменно встановити їхню долю. Такі речі є і зараз, з початком повномасштабного вторгнення Росії, - каже він.
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Автор: Альона Душенко
Теги: зниклі безвісти
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