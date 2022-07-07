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Замість ключок - зброя: Тренер та пресаташе хокейного клубу «Кременчук» захищають Україну

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 74

 Безстрашні спортсмени боронять незалежність нашої держави

Прес-аташе Олександр Геєнко та дитячий тренер хокейного клубу «Кременчук» Вадим Селіверстов наразі захищають Україну у лавах Збройних сил України. Федерація хокею України опублікувала світлину на які Вадим Селіверстов разом з Вадимом Селіверстовим захищають державу. Два легендарних українських голкіпери перебували в районі Бахмута Луганської області (на фото вище). 

- Колись Ворошнов і Селіверстов забезпечували надійність українських хокейних тилів. А нині захищають рідну землю зі зброєю в руках. Ці велети духу й слави шлють вітання усій хокейній спільноті. Завдяки героїзмові якраз таких ворог зламав зуби на більшості напрямів. Зламав і ще зламає. - йдеться у повідомленні пресслужба Федерації хокею України. 

Вадим Селіверстов виступав за київський «Сокіл» у 1998 році. Виступав на високому рівні 18 років за клуби з України і Казахстану, був голкіпером національної збірної України на двох чемпіонатах світу ще в елітному дивізіоні. Загалом на рахунку голкіпера п'ять золотих медалей в Україні, а також чемпіонський кубок Казахстану 2011 року. Також воротар став найкращим у Східноєвропейській лізі сезону 2002/2003 років. Після завершення кар’єри гравця Вадим працював тренером у дитячій школі «Кременчука». Він тренував дитячу команду 2008 року народження, а також тренував голкіперів усіх вікових категорій.

Олекксандр Геєнко - прес-аташе хокейного клубу «Кременчук». Разом з командою готувався до матчів з Соколом та Дніпром, проте повтомасштабний наступ росії вніс свої корективи. Чоловік не стояв осторонь та змінив нотатник з історіями хокейного клубу Кременчук на окоп зі зброєю. 

Олександр Геєнко приймає присягу на вірність українського народу
Олександр Геєнко приймає присягу на вірність українського народу
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна хокей ХК Кременчук
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