Воїн з Полтавщини, ветеран АТО, представить Україну на «Іграх Воїнів» у США

Сьогодні, 13:14 Переглядів: 318

До національної збірної долучиться вої з Полтавщини, ветеран АТО Володимир Мусяк, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

Так, учасники братимуть участь в адаптивних спортивних змаганнях. Володимир Мусяк виступатиме в пʼяти дисциплінах - академічне веслування на концепті, баскетбол та регбі на візках, стрільба з лука та кульова стрільба з гвинтівки.

Лунін зазначив, що воїн уже повернувся з передової, щоб розпочати відновлення і тренування. Він свого часу отримав поранення, реабілітувався та знову став на захист держави, а тепер відстоюватиме честь України на спортивному фронті

«Ігри Воїнів» – це найпрестижніші змагання для поранених військових і ветеранів. І запрошення України на них є визнанням героїзму та професійності наших захисників і захисниць. «Ігри Нескорених», про які ми всі знаємо й де постійно виступають українські бійці, є британським аналогом цих американських ігор. «Ігри Воїнів» відбудуться наприкінці серпня в Орландо.



