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Кременчук, Здоров'я

Лікар-переселенець з Харкова  запрошує на онлайн-консультації

Сьогодні, 16:54 Переглядів: 440

 Максим Бурцев - лікар-отоларинголог 

У Кременчуці працює лікар-отоларинголог, вимушений переселенець з Харкова, Максим Бурцев. Про це він написав на групі Переселенці Кременчука у Фейсбук. Він веде прийом у приватних клініках та проводить консультації онлайн. Запрошує дорослих та дітей при потребі - на консультації . Оплата   – безкоштовно чи будь-яка сума, яка буде посильною для вашої родини.

«Друзі, як ви знаєте, я працюю отоларингологом у Харкові.

Війна диктує свої правила і повернутися до улюбленої справи у рідному місті наразі немає можливості.

Зараз я з сім'єю перебуваю в Кременчуці, де веду прийом у приватних клініках та консультую пацієнтів онлайн.

Багато українських мам із дітьми поїхали далеко від дому і тижнями чекають на прийом вузького фахівця, тому я вирішив збільшити кількість консультацій онлайн.

Консультирую дорослих і діток різного віку з будь-якими патологіями вуха, горла та носа.

Зв'язок через Вайбер або Телеграм.

+380973589093

Оплата за консультації – безкоштовно чи будь-яка сума, яка буде посильною для вашої родини», - йдеться в повідомленні.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: Максим Бурцев лор лікарі переселенці
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