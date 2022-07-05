Лікар-переселенець з Харкова  запрошує на онлайн-консультації

У Кременчуці працює лікар-отоларинголог, вимушений переселенець з Харкова, Максим Бурцев. Про це він написав на групі Переселенці Кременчука у Фейсбук. Він веде прийом у приватних клініках та проводить консультації онлайн. Запрошує дорослих та дітей при потребі - на консультації . Оплата – безкоштовно чи будь-яка сума, яка буде посильною для вашої родини.
«Друзі, як ви знаєте, я працюю отоларингологом у Харкові.
Війна диктує свої правила і повернутися до улюбленої справи у рідному місті наразі немає можливості.
Зараз я з сім'єю перебуваю в Кременчуці, де веду прийом у приватних клініках та консультую пацієнтів онлайн.
Багато українських мам із дітьми поїхали далеко від дому і тижнями чекають на прийом вузького фахівця, тому я вирішив збільшити кількість консультацій онлайн.
Консультирую дорослих і діток різного віку з будь-якими патологіями вуха, горла та носа.
Зв'язок через Вайбер або Телеграм.
+380973589093
Оплата за консультації – безкоштовно чи будь-яка сума, яка буде посильною для вашої родини», - йдеться в повідомленні.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер