Лікар-переселенець з Харкова запрошує на онлайн-консультації

Сьогодні, 16:54 Переглядів: 440

У Кременчуці працює лікар-отоларинголог, вимушений переселенець з Харкова, Максим Бурцев. Про це він написав на групі Переселенці Кременчука у Фейсбук. Він веде прийом у приватних клініках та проводить консультації онлайн. Запрошує дорослих та дітей при потребі - на консультації . Оплата – безкоштовно чи будь-яка сума, яка буде посильною для вашої родини.