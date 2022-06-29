Внаслідок вчорашнього удару по Дніпру - двоє загиблих, семеро поранені

Сьогодні, 10:46 Переглядів: 0

Внаслідок вчорашнього ракетного удару рашистів по Дніпру загинули чоловік та жінка. Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, поранень дістали семеро людей. Зранку стало відомо про семеро поранених, зокрема - 6 річного хлопчика. Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки.

«Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих - чоловіка та жінку. Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди…» - написав він.

На місці «прильоту» фахівці виявили уламки ракети «Калібр».

Нагадаємо, напередодні вороги направили на Дніпропетровщину шість таких ракет, чотири з них наші військові збили.





