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Гороскоп на наступний тиждень

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 80

 Астрологiчний прогноз на 27 червня - 3 липня 2022 року   

ОВЕН (21.03-20.04).

Тиждень у цiлому сприятливий, пiдходить i для роботи, i для вiдпочинку. В п`ятницю заскочить на вогник старий приятель. А в кiнцi тижня завiтають улюбленi родичi.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Дуже багато роботи, нервової, нудної. Але є дуже важливий момент: саме робота зведе вас у серединi тижня з дуже розумним i цiкавим спiврозмовником. Матерiальний рiвень - на висотi.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06).

Ви будете тiльки радi розiм`ятися: на початку тижня є шанс вiдбути у вiдрядження, у серединi тижня вiдвiдати дружню вечiрку. А ось вихiднi вам краще провести на природi з сiм`єю.

РАК (22.06-23.07).

Зараз ваше гасло - тiльки вперед, буря i натиск. Саме проявивши активнiсть, ви зможете просунутися службовими сходами. Та i на особистому фронтi проявiть наполегливiсть, придiлiть увагу близьким.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Бiльшу частину тижня займуть порожнi турботи. Ви постiйно намагатиметеся опiкати своїх родичiв. Ваша допомога буде знехтувана, iнодi - дуже рiзко. З`явиться можливiсть заробити пристойнi грошi.

ДIВА (24.08-23.09).

Багато хто на цьому тижнi вiдчує нездужання i бажання байдикувати. Прагнiть тримати себе в руках i не пiддаватися на провокацiї колег по роботi. Домашнi проявлять увагу до ваших справ.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10).

Прагнiть не iгнорувати роботу. Начальник i так вами не дуже задоволений, може зопалу i звiльнити. Романтичний настрiй, небажання трудитися, прагнення мiняти що-небудь в своєму iмiджi - це нове кохання!

СКОРПIОН (24.10-22.11).

На початку тижня - проспите на роботу. У серединi тижня - заплутаєте фiнансовi справи. Намагайтеся вихiднi провести на свiжому повiтрi - допоможе.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12).

Чи не багато на одного? Травма на початку тижня, догана начальства, тут вже ви самi виннi - доручення потрiбно виконувати. Хвороба родича в кiнцi тижня. Тиждень явно не ваш, тому тримайтеся!

КОЗЕРIГ (22.12-20.01).

Не дуже вдалий тиждень, i на роботi не все ладнається. Удома теж все не слава богу. Сiм`я потребуватиме поповнення фiнансiв. I лише у вихiднi з`явиться просвiт - розвеселять друзi.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02).

Особистi вiдносини захлеснуть вас з головою. Справи вiдiйдуть на другий план, але на роботi все ладнається. Матерiальна сторона не постраждає. А проведений з сiм`єю час - кращий вiдпочинок в кiнцi тижня.

РИБИ (20.02-20.03).

Поки все бiльш-менш чiтко вимальовувалося в роботi i кар`єрi. З фiнансами повне непорозумiння, а ось в особистому життi час розiбратися i ухвалити життєво важливi рiшення.


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Автор: ТелеграфЪ
Теги: гороскоп
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