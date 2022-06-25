«Кремінь» програв «Олександрії» та пішов у невеличку відпустку

Вчора, 21:04 Переглядів: 301

Сьогодні, 25 червня, футбольний клуб «Кремінь» провів 11 контрольний матч з початку повномасштабного наступу росії. Кременчуцька команда цього разу в Олександрії зіграла з однойменною командою.

«Синьо-білі» поступилися «Олександрії» з рахунком – 3:0. Після цього матчу «КремінЬ пішов у невеличку відпустку до 4 липня. А вже наступного місяця кременчуцька команда розпочне підготовку до наступного сезону. Яким він саме буде, в якому форматі та з якими командами – наразі не відомо.

Нагадаємо, що у попередній зустрічі з «Олександрією» обидві команди на двох забити аж 8 голів. Тоді «Кремінь» також поступився господарям матчу, але з рахунком – 5:3.