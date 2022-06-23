Алла Антонова психологиня благодійного фонду "Запорука", онкопсихологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Культура, Кременчуг

«Ой у лузі червона калина»: діти з Кременчука виконали патріотичний танець

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 304

 

За допомогою танцю діти ожили й почали посміхатися

У Кременчуці вихованці Тiramisu dance family виконали патріотичний танець, який поставили на легендарну пісню «Ой у лузі червона калина». 

- К оли діти прийшли на перші заняття з початку війни, вони стали інші, не такі як завжди, вони були залякані і сумні, я не могла впізнати своїх яскравих впевнених у собі дівчаток. Після декількох занять, я зрозуміла що мені робити далі...

Зрозуміла, що я можу повернути класний настрій своїм дівчаткам, їх впевненість та хоча б невеличку радість... І зрозуміла, як я можу хоч якось допомогти нашим воїнам, нашим героям... А саме, зробити так, щоб хоча б на дві хвилини у них на обличчі засіяла посмішка... І я сподіваюся, що нам вдалося це зробити...

Тому я зі своєю командою активно почали готуватися до зйомки кліпу, який я і кожна дитина присвячує всім захисникам, рятувальникам, поліцейським, волонтерам, хто захищає нас та допомагає в ці страшні часи.

Ми безмежно Вам вдячні і будемо дякувати все життя. Хай Вас та нашу рідну Україну береже Господь. Ми віримо, що скоро все скінчиться, і кожен син повернеться до своєї мами, кожен тато обійми свою кохану дружину і діточок, кожен, чуєте, кожен, - розповіла Марина Прокопчук. 

2
Автор: Альона Душенко
Теги: танці війна діти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 24 від 16 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх