«Ой у лузі червона калина»: діти з Кременчука виконали патріотичний танець

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 304

У Кременчуці вихованці Тiramisu dance family виконали патріотичний танець, який поставили на легендарну пісню «Ой у лузі червона калина».

- К оли діти прийшли на перші заняття з початку війни, вони стали інші, не такі як завжди, вони були залякані і сумні, я не могла впізнати своїх яскравих впевнених у собі дівчаток. Після декількох занять, я зрозуміла що мені робити далі...

Зрозуміла, що я можу повернути класний настрій своїм дівчаткам, їх впевненість та хоча б невеличку радість... І зрозуміла, як я можу хоч якось допомогти нашим воїнам, нашим героям... А саме, зробити так, щоб хоча б на дві хвилини у них на обличчі засіяла посмішка... І я сподіваюся, що нам вдалося це зробити...

Тому я зі своєю командою активно почали готуватися до зйомки кліпу, який я і кожна дитина присвячує всім захисникам, рятувальникам, поліцейським, волонтерам, хто захищає нас та допомагає в ці страшні часи.

Ми безмежно Вам вдячні і будемо дякувати все життя. Хай Вас та нашу рідну Україну береже Господь. Ми віримо, що скоро все скінчиться, і кожен син повернеться до своєї мами, кожен тато обійми свою кохану дружину і діточок, кожен, чуєте, кожен, - розповіла Марина Прокопчук.