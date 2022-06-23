Україна має чітке бачення відновлення системи охорони здоров’я після наслідків війни - Віктор Ляшко

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 200

Снаряди та ракети російських терористів пошкодили 628 медзакладів на орієнтовну загальну суму 683 мільйони євро. Ще 118 об’єктів закладів охорони здоров’я зруйновано вщент. Про це Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив під час виступу в рамках «Kongres 590», який проходить у Польщі.

Наразі в Україні вже напрацьовано план відновлення медичних закладів, який стане частиною Плану післявоєнного відновлення та розвитку країни.

За словами Віктора Ляшка, МОЗ вивчає передовий досвід польських колег аби запозичити кращі практики для відбудови та розвитку медичних закладів.

- Сьогодні ми говоримо не тільки про відновлення лікарень на місці зруйнованих, сьогодні ми плануємо будувати спроможну мережу закладів охорони здоров’я. Ми вже поступово залучаємо інвестиції у розбудову медичної інфраструктури. І звісно в цьому процесі Україна розраховує на фінансову допомогу та підтримку закордонних партнерів, - сказав Віктор Ляшко.

Також Міністр охорони здоров’я представив польським колегам план розбудови спроможної мережі закладів охорони здоров’я. Нова лікарняна мережа передбачатиме, що всі медзаклади будуть поділені на надрегіональні, надкластерні, кластерні та загальні.

Зокрема, під час свого виступу очільник МОЗ наголосив, що співпраця з Європейським Союзом, Міністром охорони здоров’я Адамом Нідзельським і Директором ВООЗ Гансом Клюге дозволить модернізувати українську систему охорони здоров’я та відбудувати зруйновану медичну інфраструктуру.

- Ми хочемо адаптувати нашу систему до стандартів ЄС, - додав Віктор Ляшко.

Він також нагадав, що міжнародні партнери можуть долучитися до відновлення системи охорони здоров’я України, зробивши донацію на фандрейзинговій платформі UNITED24 за напрямом «медична допомога».