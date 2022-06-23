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Кременчук, Освіта

Документи про освіту інтегрують у «Дію» - це допоможе мешканцям окупованих районів

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 220

 

 крім інтеграції документів про освіту в Дію, домовилися про максимальне спрощення вступу для абітурієнтів з територій

Документи про освіту будуть інтегровані в застосунок Дія, щоб люди з тимчасово захоплених територій могли користуватися цифровими копіями. Про це віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в Телеграмі.

- Війна не стане на заваді вступній кампанії. В тому числі для наших людей під тимчасовою окупацією, - написала вона.

Це питання порушувалося на нараді з участю керівництва Міністерства освіти і науки, народних депутатів, представників державних органів та громадського сектора.

За словами Верещук, крім інтеграції документів про освіту в Дію, домовилися про максимальне спрощення вступу для абітурієнтів з територій, що постраждали від війни, та забезпечення виплат учителям, які відмовилися співпрацювати з російськими загарбниками і продовжують викладати в українських закладах освіти.

- Освіта – це теж поле бою, де ми обов’язково маємо перемогти, – наголосила очільниця Мінреінтеграції.
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Автор: Альона Душенко
Теги: Дія навчання війна освіта
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