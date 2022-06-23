Документи про освіту інтегрують у «Дію» - це допоможе мешканцям окупованих районів

крім інтеграції документів про освіту в Дію, домовилися про максимальне спрощення вступу для абітурієнтів з територій
Документи про освіту будуть інтегровані в застосунок Дія, щоб люди з тимчасово захоплених територій могли користуватися цифровими копіями. Про це віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в Телеграмі.
Це питання порушувалося на нараді з участю керівництва Міністерства освіти і науки, народних депутатів, представників державних органів та громадського сектора.
За словами Верещук, крім інтеграції документів про освіту в Дію, домовилися про максимальне спрощення вступу для абітурієнтів з територій, що постраждали від війни, та забезпечення виплат учителям, які відмовилися співпрацювати з російськими загарбниками і продовжують викладати в українських закладах освіти.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер