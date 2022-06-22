Відстрочку від призову по мобілізації пропонують надати тим, родичі яких загинули на війні

Сьогодні, 17:59 Переглядів: 63

Народні депутати хочуть дати відстрочку від призову українцям, родичі яких загинули на війні. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт.

Про це повідомили на сайті законодавчого органу в день реєстрації законопроєкту – 22 червня.

У ньому йдеться про внесення змін до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Мовиться не лише про тих, у кого рідні загинули після 24 лютого, а й українців, які втратили рідних під час війни на Донбасі.

Від призову хочуть звільнити жінок і чоловіків, чиї близькі родичі загинули чи офіційно є зниклими безвісти під час здійснення заходів із захисту України від збройної агресії Росії. Це поширюватиметься на втрату:

чоловіка та дружини;

сина чи доньки;

батько або матері;

дідуся чи бубусі;

повнорідних чи неповнорідних братів чи сестер.