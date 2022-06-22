Відстрочку від призову по мобілізації пропонують надати тим, родичі яких загинули на війні

Народні депутати хочуть дати відстрочку від призову українцям, родичі яких загинули на війні. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт.
Про це повідомили на сайті законодавчого органу в день реєстрації законопроєкту – 22 червня.
У ньому йдеться про внесення змін до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Мовиться не лише про тих, у кого рідні загинули після 24 лютого, а й українців, які втратили рідних під час війни на Донбасі.
Від призову хочуть звільнити жінок і чоловіків, чиї близькі родичі загинули чи офіційно є зниклими безвісти під час здійснення заходів із захисту України від збройної агресії Росії. Це поширюватиметься на втрату:
чоловіка та дружини;
сина чи доньки;
батько або матері;
дідуся чи бубусі;
повнорідних чи неповнорідних братів чи сестер.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер