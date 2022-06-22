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З початку війни Україні надали фіндопомоги на $30 млрд, а відбудова країни коштуватиме трильйон

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 92

 

Дві третин міжнародної допомоги складають позики на пільгових умовах

Міжнародні партнери від початку повномасштабної війни росії проти України перерахували для покриття дефіциту держбюджету $7,4 млрд, а загальний обсяг наданої допомоги Україні становить $30 млрд станом на середину червня.

За даними Національного банку України, близько двох третин міжнародної допомоги складають позики на пільгових умовах від країн-партнерів і міжнародних фінансових організацій.

У НБУ також зазначили, що Україна продовжує вчасно обслуговувати держборг, а обсяги виплат щодо нього у найближчий рік оцінюють як помірні.

Вчора на брифінгу в Франкфурті голова Європейського інвестиційного банку Вернер Хоєр заявив, що на відновлення України знадобляться величезні гроші – від 750 млрд до 1 трлн євро. Про це повідомляє Bloomberg.

Він вважає, що Європі «доведеться відіграти найбільшу роль» у відновленні України.

Лідери Євросоюзу наприкінці цього тижня мають зустрітися, щоб обговорити план відновлення України та її заявку на статус кандидата на вступ до блоку. Також на цьому тижні ЄС планує узгодити останні деталі макрофінансової допомоги для України на суму 9 млрд євро.

У квітні прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що у довгостроковій перспективі відбудова й відновлення України коштуватиме щонайменше $600 млрд.

Нагадаємо, у 2021 році номінальний ВВП України становив 5 трлн 459 млрд грн, або за курсом на початок року близько $200 млрд. За оцінками НБУ у 2022 році через війну ВВП України скоротиться щонайменше на третину.

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Автор: Віктор Крук
Теги: фінансова допомога Україна
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