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Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів деталі ранкового обстрілу Кременчука

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 3 006

 

Повідомив він і про ситуацію на Полтавщині в цілому

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в ефірі національного телемарафону розповів про обстріли Кременчука вранці 18 червня. Наразі на ТЕЦ та НПЗ рятувальники загасили пожежі, розбирають завали.

- Після ударів 24 квітня, 12 травня можна тільки побудувати наново ці об'єкти, які були зруйновані. Напевно, ворог вважає, що ми не відбудуємо всі ті об'єкти, які зруйновані в країні. Але, хочу сказати, що і на Полтавщині, і в цілому в країні всі об'єкти будуть відбудованими, ми цим займаємося. Усе буде працювати, - сказав Лунін.

Також він додав, що у цьому році НПЗ не запрацює через значні руйнування. Що стосується ТЕЦ, проводитимуть нараду, щоб з'ясувати, наскільки погіршилася ситуація на підприємстві, бо попереду опалювальний сезон. Експерти визначать об'єм та вартість руйнувань на теплоелектроцентралі, і у понеділок, 20 червня, має з'явитися більш детальна інформація. Пан Лунін зазначив, що роботу ТЕЦ планували відновити до початку опалювального сезону.

- Є у нас альтернативні шляхи надання опалення – законсервовані котельні на території міста, які можна включити у загальну систему теплопостачання, щоб люди були з теплом, - підсумував він.

Що стосується області, зараз ситуація спокійна. На Полтавщині зареєструвалися 187 тисяч переселенців (разом з тими, хто не реєструвався, їх близько 250 тисяч людей) з Харківщини, Донбасу та Сумщини. Щодня реєструють десь 300 нових переселенців, але є й ті, хто повертається додому. 100% запланованих площ в області засіяли, аграрії зробити запаси пального, щоб підготуватися до збору урожаю.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: обстріли ракети НПЗ Кременчуцька ТЕЦ переселенці аграрії
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