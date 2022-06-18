Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів деталі ранкового обстрілу Кременчука

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в ефірі національного телемарафону розповів про обстріли Кременчука вранці 18 червня. Наразі на ТЕЦ та НПЗ рятувальники загасили пожежі, розбирають завали.
Також він додав, що у цьому році НПЗ не запрацює через значні руйнування. Що стосується ТЕЦ, проводитимуть нараду, щоб з'ясувати, наскільки погіршилася ситуація на підприємстві, бо попереду опалювальний сезон. Експерти визначать об'єм та вартість руйнувань на теплоелектроцентралі, і у понеділок, 20 червня, має з'явитися більш детальна інформація. Пан Лунін зазначив, що роботу ТЕЦ планували відновити до початку опалювального сезону.
Що стосується області, зараз ситуація спокійна. На Полтавщині зареєструвалися 187 тисяч переселенців (разом з тими, хто не реєструвався, їх близько 250 тисяч людей) з Харківщини, Донбасу та Сумщини. Щодня реєструють десь 300 нових переселенців, але є й ті, хто повертається додому. 100% запланованих площ в області засіяли, аграрії зробити запаси пального, щоб підготуватися до збору урожаю.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер