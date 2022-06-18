На Молодіжному із дев’ятиповерхівки випала 28-річна кременчужанка

18 червня близько 1.30 до поліції Кременчука надійшла інформація від містян, що на Молодіжному із дев’ятиповерхівки випала жінка. Про це інформує Кременчуцьке районне управління поліції.
На місце події прибули слідчо-оперативна група та медики. Біля багатоповерхівки поліцейські знайшли тіло жінки без ознак життя. Наразі відомо, що загиблою є 28-річна кременчужанка, яка випала з 6 поверху.
Для встановлення точної причини смерті тіло дівчини направили на судову експертизу.
Слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті з’ясовуються.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер