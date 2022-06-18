На Молодіжному із дев’ятиповерхівки випала 28-річна кременчужанка

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18 червня близько 1.30 до поліції Кременчука надійшла інформація від містян, що на Молодіжному із дев’ятиповерхівки випала жінка. Про це інформує Кременчуцьке районне управління поліції.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та медики. Біля багатоповерхівки поліцейські знайшли тіло жінки без ознак життя. Наразі відомо, що загиблою є 28-річна кременчужанка, яка випала з 6 поверху.

Для встановлення точної причини смерті тіло дівчини направили на судову експертизу.

Слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті з’ясовуються.