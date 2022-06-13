Кременчужан запрошують у майстерню з розпису одягу

Сьогодні, 22:05 Переглядів: 169

17 червня кременчужан запрошують до майстерні з розпису одягу. У Просторі ідей пропонують зробити свою власну унікальну річ. Захід відбудеться о 17 годині за адресою: вул. Софіївська, 36Б.

- Приходьте та розмалюйте свою футболку, майку, світшот чи худі. В нас є приміщення, фарба для тканин, пензлики, ми розкажемо як малювати (можливо навіть підкинем якісь ідеї що малювати) та як доглядати в подальшому за виробом, - йдеться у повідомленні.

Для участі у заході просимо заповними реєстраційну форму.