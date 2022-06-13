Рашисти вдарили по Дніпропетровщині, загинула людина

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Минулої ночі російська армія вдарила по місту Зеленодольськ і селу Велика Костромка у Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню «Ураган». В результаті загинула людина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ворог ударив з «Ураганів» по житловим кварталам Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені. У Великій Костромці, без постраждалих. Село частково без світла. У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами», - написав він.