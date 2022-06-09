Доброго вечора, ми з України!: «Укрпошта» запустила голосування за ескіз до нової марки

«Укрпошта» розпочала голосування за ескіз до нової поштової марки «Доброго вечора, ми з України!». Проголосувати за один із 5 варіантів можна протягом шести днів. Про це повідомив очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Українці можуть проголосувати з 9 по 15 червня в додатку «Дія» або в соціальних мережах «Укрпошти»: Facebook, Telegram та Instagram. Результати голосування Смілянський обіцяє повідомити 15 червня.
Від додав, що в Україні багато талановитих художників, і деяких із них він «запримітив» для подальшої співпраці.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер