У Києві з'явилися борди «Нескорені» та із зображенням Волини

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 1

На вулицях столиці України Києві з'явилися білборди на підтримку Сергія Волини та оборонців «Азовсталі». Про це Телеграфу розповів представник Асоціації зовнішньої реклами Кременчука Сергій Каптан.

Вперше такі білборди розмістили у Кременчуці минулого тижня. Зауважимо, що дизайн та ідея зображень - Асоціація зовнішньої реклами Кременчука.

Є два види зображень: з поглядом Сергія Волинського - випускника Кременчуцького військового ліцею та Нескорені (сталь з отворами від куль).