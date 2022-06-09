У Києві з'явилися борди «Нескорені» та із зображенням Волини
Сьогодні, 16:00
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Макети розроблені у нашому місті Асоціацією зовнішньої реклами Кременчука
На вулицях столиці України Києві з'явилися білборди на підтримку Сергія Волини та оборонців «Азовсталі». Про це Телеграфу розповів представник Асоціації зовнішньої реклами Кременчука Сергій Каптан.
Вперше такі білборди розмістили у Кременчуці минулого тижня. Зауважимо, що дизайн та ідея зображень - Асоціація зовнішньої реклами Кременчука.
Є два види зображень: з поглядом Сергія Волинського - випускника Кременчуцького військового ліцею та Нескорені (сталь з отворами від куль).
Автор: Альона Душенко
Джерело відео: Сергій Каптан
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