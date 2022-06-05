Мінреінтеграції знов розширило перелік тимчасово окупованих територій (карта)

Сьогодні, 09:11 Переглядів: 879

Мінінтеграції оновило перелік громад у районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та тих, що перебувають в оточенні. Так, в оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися одна громада в Миколаївській та 5 – у Сумській областях.

Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна за посиланням на цифровій мапі.

Загалом до переліку ввійшли 8 областей з 310 громадами.

Перелік постійно актуалізують.

Нагадаємо, нещодавно до переліку додали громади з Дніпропетровщини, Запоріжжя та Сумщини

