Мінреінтеграції знов розширило перелік тимчасово окупованих територій (карта)

Мінінтеграції оновило перелік громад у районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та тих, що перебувають в оточенні. Так, в оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися одна громада в Миколаївській та 5 – у Сумській областях.
Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна за посиланням на цифровій мапі.
Загалом до переліку ввійшли 8 областей з 310 громадами.
Перелік постійно актуалізують.
Нагадаємо, нещодавно до переліку додали громади з Дніпропетровщини, Запоріжжя та Сумщини
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер