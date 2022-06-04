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Кременчук, Путін проти українського народу

Влада в росії: путін довго не протримається, але його наступник буде для України ще гіршим

Сьогодні, 21:07 Переглядів: 643

 

Державний переворот можуть замаскувати під «серцевий напад»

Російського диктатора володимира путіна можуть таємно вбити під час державного перевороту, замаскувавши це під «серцевий напад».

Так вважає дослідник Королівського коледжу Лондона Роберт Торнтон, пише британський таблоїд The Sun.

Провідний експерт із безпеки вважає, що російського диктатора володимира путіна можуть убити під час державного перевороту, оскільки російські генерали розлючені через його катастрофічну поведінку у війні в Україні.

Диктатора можуть ліквідувати російські служби безпеки, замаскувавши це під «серцевий напад», адже у нього слабке здоров’я.

Торнтон припускає, що після смерті путіна його може замінити ще більш жорсткий диктатор, який знову відправить війська на північ України, щоб «взяти Київ за три дні».

Це пов’язано з тим, що російські генерали втрачають терпіння, гадає експерт.

«ФСБ вважає, що путіна потрібно усунути, тому що він став м’яким до України», — сказав він, додавши, що «путін відійшов від Києва і зараз зосередився на Донбасі».

Експерт зазначив, що усунути путіна можуть, якщо на Донбасі окупанти втратять свої позиції.

На його думку, невелика група старших офіцерів безпеки може звернутися до путіна з ультиматумом залишити посаду або бути вбитим.

Зараз росія втратила приблизно 30 тисяч військових, знищено тисячі танків і літаків і навіть втратила свій чорноморський флагман «Москва».

Також Торнтон вважає, що моральний стан російських солдат обов’язково почне падати ще нижче.

Але науковець попередив, що державний переворот у росії призведе до гірших наслідків для України та Заходу.

За його словами, наступником путіна може бути генерал Валерій Герасимов, який очолює російський Генштаб, або ультранаціоналіст Олександр Бортников, який очолює ФСБ.

- У будь-якому випадку, путін не пробуде довго. Або він помре природньо, або його усунуть за допомогою перевороту, — підсумував експерт.

Нагадаємо, західні ЗМІ багато пишуть про російського диктатора. Чому вірити: путін хворіє і скоро помре, це все вигадки російських спецслужб, він вже помер.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Росія путин російські окупанти
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