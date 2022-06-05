«Укрзалізниця» запускає поїзд між Запоріжжям та польським Перемишлем з зупинкою у Знам’янці

Сьогодні, 07:37 Переглядів: 462

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«Укрзалізниця» призначає новий поїзд №32/31 сполученням Перемишль – Запоріжжя. Про це повідомляє прес-служба компанії. Зазначається, що перший рейс із Запоріжжя до Перемишля відбудеться 11 червня. Потяг вирушатиме з Перемишля о 16.00, зупинятиметься у Дніпрі о 13.26 та прибуватиме до Запоріжжя о 15.51. Відправлення поїзда із Запоріжжя – о 15.30, зупинка у Дніпрі о 17.33, прибуття до Перемишля о 12.50. Маршрут проходитиме через Львів, Бердичів, станцію ім. Шевченка, Знам’янку, Білу Церкву, Кам’янське та Дніпро. Отже, кременчужани можуть скористатись цим поїздом через найближчу станцію – Знам’янку.

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