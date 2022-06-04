Заради світової безпеки росія має пройти через демілітаризацію та денацифікацію

А на додаток ще й відмовитися від державної пропаганди та пройти міжнародні трибунали з вироками військовим злочинцям
Для забезпечення глобальної безпеки російська федерація сама має пройти через демілітаризацію, денацифікацію і відмовитися від державної пропаганди
Про це у Twitter написав радник голови Офіса президента Михайло Подоляк.
Нагадаємо, демілітаризація і денацифікація були названі одними з цілей війни росії проти України, оскільки москва вважає, що нібито з української території є загрози безпеці.
Раніше західні ЗМІ писали, що оголошена мета щодо «денацифікації» України є абсурдною, оскільки саме росія залучає до лав своїх збройних сил відвертих неонацистів.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер