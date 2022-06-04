Заради світової безпеки росія має пройти через демілітаризацію та денацифікацію

Сьогодні, 16:44 Переглядів: 37

А на додаток ще й відмовитися від державної пропаганди та пройти міжнародні трибунали з вироками військовим злочинцям

Для забезпечення глобальної безпеки російська федерація сама має пройти через демілітаризацію, денацифікацію і відмовитися від державної пропаганди

Про це у Twitter написав радник голови Офіса президента Михайло Подоляк.

- Для забезпечення глобальної безпеки Росія обов'язково повинна пройти через демілітаризацію (позбутися крилатих ракет), денацифікацію (заборона на Z-ідеологію), депропагандизацію (приватизація ТБ) і міжнародні трибунали з вироками військовим злочинцям. Іншого шляху просто немає, - зазначив він.

Нагадаємо, демілітаризація і денацифікація були названі одними з цілей війни росії проти України, оскільки москва вважає, що нібито з української території є загрози безпеці.

Раніше західні ЗМІ писали, що оголошена мета щодо «денацифікації» України є абсурдною, оскільки саме росія залучає до лав своїх збройних сил відвертих неонацистів.