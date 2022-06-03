Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук

Депутати Кременчуцької міської ради знов таємно розподілили кошти

Сьогодні, 19:38 Переглядів: 77

 Сьогодні відбулась позачергова сесія міської ради

Сьогодні, 3 червня 2022 року, пройшло десяте пленарне засідання позачергової XVI сесії міськради. Про це стало відомо з повідомлення на сайті мерії.  

Депутати розглянули проекти рішень міськради та затвердили  ряд  рішень виконавчого комітету, що стосуються бюджетних та фінансових питань, «важливих для забезпечення нормальної життєдіяльності міста». Серед іншого місцеві обранці внесли зміни в комплексні програми - розвитку культури і туризму та  забезпечення діяльності  КП «Комфортний дім»

Анонс засідання міськради, порядок денний сесії та проекти рішень ради та виконкому традиційно від початку війни не оприлюднювали. Тому як саме розподілили кошти громади - невідомо. 

Зазначимо, що Київська міська рада постійно публікує проекти рішень Київради, розпорядження міського голови Києва та Київської військової адміністрації.

Кременчуцька міськрада востаннє оприлюднила прийняті рішення сесії у лютому 2022 року. Проекти рішень та розпорядження міського голови  - у березні. 


0
Автор: Олеся Данилова
Теги: Кременчуцька міська рада сесія
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 22 від 2 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх