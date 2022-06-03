Депутати Кременчуцької міської ради знов таємно розподілили кошти

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Сьогодні, 3 червня 2022 року, пройшло десяте пленарне засідання позачергової XVI сесії міськради. Про це стало відомо з повідомлення на сайті мерії.

Депутати розглянули проекти рішень міськради та затвердили ряд рішень виконавчого комітету, що стосуються бюджетних та фінансових питань, «важливих для забезпечення нормальної життєдіяльності міста». Серед іншого місцеві обранці внесли зміни в комплексні програми - розвитку культури і туризму та забезпечення діяльності КП «Комфортний дім»

Анонс засідання міськради, порядок денний сесії та проекти рішень ради та виконкому традиційно від початку війни не оприлюднювали. Тому як саме розподілили кошти громади - невідомо.

Зазначимо, що Київська міська рада постійно публікує проекти рішень Київради, розпорядження міського голови Києва та Київської військової адміністрації.

Кременчуцька міськрада востаннє оприлюднила прийняті рішення сесії у лютому 2022 року. Проекти рішень та розпорядження міського голови - у березні.



