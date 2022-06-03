У травні субсидії перепризначать автоматично

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 195

Звертатися особисто - не потрібно

Сім’ям, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2021-2022 років, житлову субсидію з травня 2022 року на наступний термін буде перепризначено без особистого звернення громадян.

Пресслужба Кременчуцької міськради нагадує, що розрахунок буде проведено також сім’ям, яким субсидію на літній період визначено у нульовому розмірі.

Виплати субсидій у червні 2022 року проведуть після надходження коштів на рахунки споживачів у банках або через Укрпошту.

Нагадаємо, у квітні через воєнний стан уряд ухвалив рішення, що забезпечить автоматичне перепризначення субсидій після завершення опалювального сезону,

Зазначимо, за допомогою реєстру можна дізнатись, чи призначили сім’ї житлову субсидію, термін, на який її призначено, розмір та спосіб виплати.