Стало відомо скільки будівель рашисти зруйнували на Полтавщині

Сьогодні, 14:17 Переглядів: 0

Внаслідок обстрілу рашистами у Полтавській області постраждало 50 будівель. Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, будівлі рахували як вщент зруйновані так і ті, де внаслідок обстрілу вилетіли вікна.

Загалом за 100 днів повномасштабної війни ракети прилетіли до Миргорода, Кременчука, Полтави, Карлівці, Лубенській та Терешківський громад. З 44 ракет вдалося збити 5 (у Карлівці та Кременчуці).

Усього російська армія завдала збитків Полтавщині на 242 млрд грн.