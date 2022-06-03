Трибунал для путіна, шойгу і лаврова стане заключним акордом війни, – Україна в Радбезі ООН

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За словами дипломата, щодня в Україні скоюється близько 200-300 воєнних злочинів, а загальна їхня кількість від початку вторгнення перевищує 15 000

Радник постійного представництва України при ООН Сергій Дворник заявив, що дні мужнього опору ЗСУ та всього українського народу ясно показали, що війна закінчиться поразкою Росії, а фінальним акордом війни стане трибунал для президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у заяві української делегації в ООН, яку Дворник оголосив на відкритих дебатах Ради Безпеки про посилення відповідальності та покарання за серйозні порушення міжнародного права, передає Укрінформ.

Сергій Дворник нагадав, що наша держава підтримала ідею створення спеціального кримінального трибуналу для покарання за злочин агресії проти України.

- Такий трибунал стане заключним акордом війни для путіна, шойгу, герасимова, лаврова та інших російських воєнних злочинців, – сказав дипломат. – Після 100 днів мужнього опору ЗСУ і всього українського народу ясно, що ця неспровокована й невиправдана агресивна війна закінчиться поразкою росії. Поразкою, яка стане перемогою для всього цивілізованого світу. Дворник розповів, що тільки в Київській області після відступу російської армії було знайдено 1200 тіл убитих мирних жителів. Кількість жертв серед цивільного населення в Маріуполі, за його словами, можна буде підрахувати лише після деокупації міста. «Однак ясно, що вбито десятки тисяч людей, – зазначив він.

За словами дипломата, щодня в Україні скоюється близько 200-300 воєнних злочинів, а загальна їхня кількість від початку вторгнення перевищує 15 000.

Україна закликає всіх партнерів приєднатися до зусиль щодо забезпечення правосуддя в рамках роботи Спільної слідчої групи з розслідування воєнних злочинів рф, у якій також беруть участь Євроюст та Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Дворник також повідомив, що слідчі органи вже зареєстрували 1042 кримінальні провадження за фактами злочинів, скоєних проти дітей під час вторгнення. Щонайменше 261 дитина загинула, 460 поранені та 145 зникли безвісти, уточнив він. Уже встановлено особи 11 російських військовослужбовців, підозрюваних у жорстокому поводженні з дітьми, додав дипломат.

Радник Постпредства України при ООН також наголосив, що наша держава продовжуватиме боротися за безпечне і швидке повернення більш як 230 тисяч українських дітей, насильно депортованих до росії.