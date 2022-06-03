Майже місячна зарплата Малецького: Євген Непорада отримає премію з бюджету Полтави

Сьогодні, 09:39 Переглядів: 405

У Полтаві на засіданні виконкому затвердили рішення про виплату одноразових винагород (премій) спортсменам Полтавської міської територіальної громади та їх тренерам, які вибороли призові місця на XXIV Дефлімпійських іграх у Бразилія. Пресслужба Полтавської міської ради навела список спортсменів та їх тренерів. Серед спортсменів уродженець Кременчука Євген Непорада, який завоював «золото» з карате.

За даними опублікованими на сайті, кандидат в майстри спорту України з карате Євгеній Непорада за 1 місце (куміте командне) отримає - 83 650 грн.



