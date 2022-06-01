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Додаткові потяги для вболівальників, сльози Зінченка, «проти нас буде весь світ, але ми переможемо!»

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 265

 Шотландські журналісти про Україну

Перші шпальти шотландських газет про матч плей-офф чемпіонату світу «Шотландія-Україна»

Metro пише, що залізничний оператор зробив «розворот» після того, як спочатку заявив, що не додаватиме потяги, що спізнюються, для повернення вболівальників з матчу. У газеті йдеться, що до оголошення останніх поїздів відправлялися ще до початку гри.

 

The Scotsman повідомляє, що ScotRail заявила, що було додано 13 післяматчевих послуг. Вони включають більше поїздів в Едінбург, Стерлінг, Ер, Гурок, Іст-Кілбрайд і Нейлстон.

 

Проте як повідомляє Scottish Daily Express, фанати, що подорожують Абердін, Данді, Перт, Інвернесс або Дамфріс, як і раніше не зможуть повернутися додому поїздом.


  

The Daily Star пише, що шотландські гравці «будуть щосили намагатися знайти місце, де можна залишитися в Катарі», якщо вони отримають право на участь у чемпіонаті світу.

 

The Scottish Sun - сьогодні в плей-офф проти України Шотландія матиме проти себе весь світ, але все одно продемонструє свою солідарність із країною, що роздирається війною.

 

The Daily Star of Scotland каже, що, незважаючи на симпатії «світу» до України, Шотландія все ж таки хоче перемогти. Якщо вони обіграють Україну, це буде їхній перший виступ на чемпіонаті світу з 1998 року.

 

The Herald на першій шпальті розмістило фото Зінченко з прес конференції перед матчем, коли гравцю збірної України задали питання про війну

 

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Автор: Сергій Чернявський
Теги: війна футбол Шотландія
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