Рашисти «рівняють з землею» українські села та міста, які не можуть взяти у бою

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 300

Рашисти «рівняють з землею» українські населені пункти, які не можуть взяти у чесному бою. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

- Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд, – розповідає своїй дружині загарбник, чий підрозділ намагається просунутися на Донбасі.

СБУ документує їх звірства, із початку повномасштабного вторгнення вже відкрила понад 10 000 проваджень.

- Працюємо, аби покарати кожного, хто причетний до агресії рф! - йдеться у повідомленні СБУ.