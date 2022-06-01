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Кременчук

В Україні спростили процедуру всиновлення дітей - подати документи можна через «Дію»

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 40

 

Робота над наступними етапами цієї послуги продовжується - зокрема, до кінця серпня з’явиться можливість подати заяву для всиновлення дитини та кандидата на батька-опікуна онлайн

В Україні спростять процес подання документів для громадян, які хочуть усиновити дитину. Зробити це відтепер буде можна через портал «Дія». Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко під час брифінгу в «Медіацентрі Україна – Укрінформ». 

За його словами, кількість дітей, які потребують сім’ї, вже перевищує 17 000, тоді як кількість кандидатів, які готові їх усиновити, значно менше. Тому процес подання документів вирішили спростити.

- Одна з причин, чому кандидатів мало, - важка процедура всиновлення. Ми це змінюємо і впроваджуємо швидкий і цифровий процес. Тепер треба лише 5 хвилин, щоб лишити заявку на первинну консультацію, - пояснив Кошеленко.

Залишити запит щодо первинної заявки на усиновлення дітей можна буде під час особистої зустрічі або через портал «Дія». Крім того, служби у справах дітей не припиняють свою роботу та працюватимуть так само, як і раніше.

Представник Міністерства цифрової трансформації Денис Іванов уточнив, що запис на онлайн-консультацію з усиновлення буде доступний на порталі «Дія» в розділі «Сім’я».

- Вся інформація про кандидата підтягується автоматично. Авторизація відбувається через електронний підпис. Протягом 15 днів відповідна служба зв’язується із заявником і запрошує на консультацію. До речі, консультацію також можна буде відвідати онлайн і офлайн, - сказав Іванов.

За його словами, робота над наступними етапами цієї послуги продовжується - зокрема, до кінця серпня з’явиться можливість подати заяву для всиновлення дитини та кандидата на батька-опікуна онлайн.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна усиновлення Дія
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